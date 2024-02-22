Медведєв хоче, щоб війська РФ знову дійшли до Києва

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що для "досягнення цілей СВО", російським військам доведеться знову дійти до Києва − "якщо не зараз, то за якийсь час", і що Росія вже "зачекалася Одесу".﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту" , – сказав Медведєв.

За словами Медведєва, на це нібито є дві причини. Перша − Київ нібито "російське місто" і друга − від нього нібито "виходить інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації", оскільки Києвом нібито "керує інтернаціональна бригада противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки".

"Тому так, це може бути і Київ" , − заявив Медведєв.

Він також додав, що "Одесу зачекалися в Російській Федерації".