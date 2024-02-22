ISW: Війська РФ просунулися поблизу Роботиного у Запорізькій області

Російські війська, ймовірно, завершили операції із зачистки Авдіївки та не полишають спроб окупувати населені пункти Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 лютого, показують, що російські війська просунулися поблизу Роботиного. Також росіяни просунулися на захід від Вербового - на схід від Роботиного. Минулої доби позиційні бої тривали неподалік Вербового, Роботиного та Малої Токмачки - на північний схід від Роботиного та на південний схід від Оріхова.

Російський пропагандист, посилаючись на невідомих українських аналітиків, стверджував, що окупанти просунулися до 2,02 кілометра у ширину та 650 метрів у глибину поблизу Новопрокопівки - на південь від Роботиного, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих заяв.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на північний захід від Авдіївки та, ймовірно, завершили операції з її зачистки. Відео з геолокацією, опубліковане 19 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на східній околиці Ласточкиного (на північний захід від Авдіївки).

Один російський військовий блогер повідомив, що російські війська намагаються побудувати та стабілізувати нову лінію оборони на Авдіївському напрямку.