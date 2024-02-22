Україна близька до угоди з МВФ про транш на $900 млн – Bloomberg

Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного траншу на 900 млн дол. із кредиту на 15,6 млрд дол.﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних офіційних осіб, обізнаних з результатами перемовин, повідомляє Економічна правда.

Очікується, що про виділення траншу представники МВФ оголосять у четвер, 22 лютого. Угоду ще має ратифікувати виконавча рада фонду.

"Угода стала результатом дискусій, що відбувалися протягом останніх двох тижнів щодо того, як Київ зможе фінансувати свою діяльність у випадку, якщо фінансування США, яке обмежено в Конгресі, не надійде. Ці плани, спрямовані на те, щоб показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат" , – пише Bloomberg.

Виплата від МВФ стане першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 млрд доларів, що є частиною повномасштабної програми для України, схваленої у 2023 році, зазначає видання.

Щоб отримати транш, уряд України має виконати деякі умови. За словами двох чиновників, можливо Кабміну доведеться відмовитися від свого нещодавнього запиту до Нацбанку щодо дозволу на продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям, щоб допомогти їм погасити борги за єврооблігаціями.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що, ймовірно, йдеться про транш у розмірі 890 млн доларів, адже саме така сума прописана у меморандумі.