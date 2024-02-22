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В Ізраїлі стався теракт: щонайменше один загиблий

В Ізраїлі стався теракт: щонайменше один загиблий

Вранці в четвер, 22 лютого, на 1-й трасі між Маале-Адумім та Єрусалимом, між розв'язкою Зейтім та контрольно-пропускним пунктом А-Заїм, було здійснено теракт із застосуванням вогнепальної зброї. Одна людина загинула, десять постраждали, одна поранена у тяжкому стані. Трьох терористів застрелено, повідомляє NEWSru.co.il.

Троє терористів, які приїхали автомобілем, вийшли з нього і почали стріляти з автоматичної зброї по машинах, що стояли в пробці під час руху в бік Єрусалиму на 1-й трасі. Двоє терористів було застрелено на місці нападу, невдовзі було знайдено і застрелено третій терорист, який спробував втекти.

﻿В результаті теракту вбито чоловіка приблизно 20 років, постраждали десять осіб, жінка 23 років у тяжкому стані (вона у свідомості), ще четверо поранених у стані середньої тяжкості – жінка 30 років, чоловік 23 років, чоловік 51 року, жінка 52 років, також легко травмовано жінку 59 років, ще чотирьом було надано допомогу для виведення зі стану нервового шоку.

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