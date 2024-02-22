У чергах на польському кордоні майже 2500 вантажівок – ДПСУ

На ранок 22 лютого в чергах на українсько-польському кордоні на можливість перетину кордону в бік України очікують 2450 вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Економічна правда.

Він зазначив, що продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів на 6 напрямках.

Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це - Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краківець.

"Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх шести напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині" , - сказав Демченко.

Також спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Так, за останні дні особливо критично це відчувається по напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині.

"До прикладу, по Шегинях за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок – 40 в бік України і 20 в бік Польщі. У напрямку Ягодина - це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік України, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі.

Фактично польські фермери не пропускають жодну вантажівку, яка слідує через Ягодин з України в Польщу. За годину пропускають по кілька вантажівок на всіх напрямках, як у бік України, так і в бік Польщі. Однак це не інтенсивний рух" , - пояснив Демченко.

Водночас для інших категорій транспорту рух поки що не блокується, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів.

Також наразі вже спостерігається збільшення черг на кордоні Словаччини та Угорщини. Станом на ранок 22 лютого на території Словаччини навпроти нашого пункту пропуску Ужгород черга перебуває десь 500 вантажних транспортних засобів, а на території Угорщини в районі пункту пропуску Тиса близько 800 вантажівок.