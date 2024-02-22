У Білорусі заявили про "112 тисяч" українських військових біля кордону

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні з Білоруссю ударне угруповання чисельністю "112-114 тисяч осіб", він також пообіцяв "без церемоній" збивати літаки НАТО, якщо вони порушать повітряний простір РБ.﻿﻿ Про це білоруський міністр сказав в інтерв'ю російському пропагандистському каналу "Россия 24", повідомляє Українська правда.

При цьому, за його словами, безпосередньо для охорони кордону ЗСУ використовують лише близько 17 тисяч.

Хренін заявив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне". За його словами, наразі більшу загрозу становлять "диверсійні групи, які йдуть з боку України".

Білоруський міністр також заявив, що Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусії.

"Ми розуміємо, проти кого ці військові дії спрямовані. Постійно ведеться розвідка проти Білорусії усіх видів. І радіотехнічна, і літаки пілотовані, і безпілотна авіація. Щодоби від п'яти до дев'яти вильотів. Космічна розвідка. Захід проявляє активний інтерес до наших військових містечок, баз" , – сказав Хренін.

Він також заявив, що Білорусь збиватиме літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряні кордони Білорусі.

"Якщо втрачені гальма з їхнього боку − звичайно, ми будемо збивати, церемонитися не будемо" , − заявив Хренін. ﻿

Крім того, міністр оборони Білорусі розповів, що у 2025 році на території Білорусі пройдуть навчання регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.