Депутати подали понад 4 тисячі правок до законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати подали понад 4 тисячі правок до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це заявив нардеп від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, повідомляє Укрінформ.

"До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю" , – зазначив Костенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).

21 лютого закінчився термін подачі депутатських правок і пропозицій до другого читання відповідного проєкту закону.