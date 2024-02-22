Зеленський подав до Ради проєкт закону про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про демобілізацію військових строкової служби, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Законопроєктом пропонується установити, що під час проведення мобілізації військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.

Кабінету міністрів у разі ухвалення законопроєкту буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність, а також забезпечити проведення такої ж процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

Співрозмовники видання в "Слузі народу" припускають, що завтра цей законопроект може бути проголосований і за основу, і в цілому.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати на деяких підставах.

З 1 серпня 2023 року строковики, у яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.