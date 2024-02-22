Німецький Бундестаг проведе дебати про ракети Taurus для України

Німецький Бундестаг у четвер проведе дебати щодо того, чи потрібно надати Україні крилаті ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

На розгляд парламенту винесені два тексти щодо цього питання. В одному, від фракцій керівної коаліції – СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів" – узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики.

Всередині коаліції, як повідомляли, немає єдності з цього питання.

У другому проєкті, від опозиційного блоку ХДС/ХСС, прямо згадано про необхідність постачання ракет Taurus.

Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду.