Лідери "Великої сімки" пообіцяють Україні нову допомогу – ЗМІ

Лідери країн "Великої сімки" цього тижня намагатимуться запевнити Україну в тому, що їхня підтримка не ослабне.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з проєктом заяви "Велика сімка" закликає Росію "повністю" та "беззастережно вивести свої війська" з України та пообіцяє ніколи не визнавати вибори, які Росія проводить зараз чи в майбутньому на окупованих територіях. Проєкт підлягає обговоренню та може змінитися до його публікації.

Лідери "Великої сімки" планують провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським 24 лютого, у річницю з дня вторгнення Росії до України. Цього року війна знову стане головним пунктом порядку денного "Великої сімки", а Італія головуватиме в групі перед самітом лідерів у червні.

Союзники Києва пообіцяють збільшити свою військову допомогу, а також можливості з виробництва та доставки зброї, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії та перспективою тривалої безвиході на фронті. Київ також стикається з невизначеністю щодо підтримки з боку свого найважливішого союзника, США. Допомога у розмірі 60 млрд доларів, як і раніше, перебуває в Конгресі.

Тим часом, "Велика сімка" вітатиме нещодавно схвалений Європейським Союзом пакет допомоги у розмірі 50 млрд євро та зобов'язання Японії надати Україні додаткові 4,5 млрд доларів цього року.

"Велика сімка" запровадить нові санкції проти Росії та подвоїть зусилля щодо забезпечення обмеження цін на російську нафту. Це також підірве здатність Кремля обходити торговельні обмеження, особливо через треті країни та компанії. Союзники засудять Північну Корею за надання Росії балістичних ракет, закликають Іран припинити надавати Москві військову допомогу і висловлять занепокоєння щодо товарів, що використовуються у військових цілях, які постачаються через Китай.

Останні санкції ЄС, схвалені на цьому тижні, накладуть обмеження на Північну Корею і вперше обмежуватимуть експорт компаній у Китаї.

Заморожені активи

"Велика сімка" знову підтвердить, що активи російського центрального банку залишатимуться замороженими доти, доки Москва не погодиться відшкодувати збитки, які вона завдала Україні. Але заява лише відзначить дискусії щодо отримання компенсації від Росії, оскільки країни, як і раніше, розходяться у думках щодо можливості їх використання.

Великобританія та США підштовхують союзників по "Великій сімці" до повної конфіскації активів центральних банків, причому Канада відкрита для цієї ідеї. Європейські члени групи, особливо Франція та Німеччина, нині виступають проти цього кроку через юридичні проблеми та побоювання, що це може завдати шкоди стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.

Інші пункти заяви

Заява "Великої сімки" також підтвердить прихильність союзників до плану Зеленського щодо справедливого світу відповідно до таких принципів ООН, як територіальна цілісність і суверенітет, а також ще раз зауважить, що Кремль не досяг своїх військових цілей.

"Велика сімка" також прагнутиме взаємодії з "Великою двадцяткою", де багато ключових країн так званого Глобального півдня, включаючи Бразилію та Індію, в основному зберігають нейтралітет перед російською агресією.

Президент Володимир Путін не зміг досягти своєї мети щодо підпорядкування України, і росіяни платять високу ціну за безрозсудні дії його уряду, йдеться у проекті заяви. Путін "виснажив свої ресурси для фінансування непотрібної війни, розлучив російські сім'ї та забрав сотні тисяч життів росіян", йдеться в ньому.