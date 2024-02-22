У МЗС Італії анонсували підписання угоди про "гарантії безпеки" з Україною

Італія розраховує найближчим часом підписати з Україною двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, виступаючи на слуханнях в об'єднаних комітетах у закордонних справах нижньої палати та у закордонних справах і обороні Сенату, повідомляє Європейська правда.

Перемога над Україною призведе до російського домінування, а не до миру, сказав Таяні щодо угоди про співпрацю у сфері безпеки між Італією та Україною. За його словами, італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина, і "угода, яку ми обговорюємо, підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", а також її шляху європейської інтеграції.

Проєкт угоди також підтверджує "беззастережне засудження російської агресії".

Нагадавши, що Італія вже схвалила вісім пакетів військової допомоги, Таяні підкреслив, що "як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, також передбачена економічна допомога, прихильність до відновлення Одеси, гуманітарна підтримка та захист критичної інфраструктури".

"Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва – в Європейському Союзі" , – сказав міністр.

Угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту", пояснив Таяні.

Для міністра значення угоди, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право".

"Україна – це країна, яка зазнала вторгнення всупереч міжнародному праву, і якщо залишити це без уваги, у світі завжди діятиме право найсильнішого. Ми захищаємо принцип і цінність" , – сказав Таяні.

Насамкінець Таяні оголосив, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні "очолить віртуальну зустріч лідерів G7 24 лютого, в якій також візьме участь президент України Зеленський".