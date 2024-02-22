ЗСУ зміцнюють ешелоновану оборону на Авдіївському напрямку – командувач

Росіяни перегруповуються після величезних втрат під час авдіївської операції. Україну військові тим часом зміцнюють ешелоновану оборону. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

На Авдіївському напрямку, протягом минулої доби, 21 лютого, українські військові відбили 19 атак противника в районах населених пунктів:

Степове;

Ласточкине;

Сєверне;

Первомайське;

Невельське.