ЗСУ зміцнюють ешелоновану оборону на Авдіївському напрямку – командувач
Росіяни перегруповуються після величезних втрат під час авдіївської операції. Україну військові тим часом зміцнюють ешелоновану оборону. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
На Авдіївському напрямку, протягом минулої доби, 21 лютого, українські військові відбили 19 атак противника в районах населених пунктів:
- Степове;
- Ласточкине;
- Сєверне;
- Первомайське;
- Невельське.
"Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції", - додав Тарнавський.