Зеленський провів Ставку: ситуація на фронті та отримання F-16

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головними темами були ситуація на фронті та очікуване отримання літаків F-16.

Про це йдеться﻿ в дописі президента у Telegram-каналі.

"Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів" , – йдеться в повідомленні.

Також з доповіддю про плани ворога виступив начальник ГУР Кирило Буданов. Серед іншого, розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

"Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію" , – йдеться в повідомленні.