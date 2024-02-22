Зеленський провів Ставку: ситуація на фронті та отримання F-16
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головними темами були ситуація на фронті та очікуване отримання літаків F-16.
Про це йдеться в дописі президента у Telegram-каналі.
"Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів", – йдеться в повідомленні.
Також з доповіддю про плани ворога виступив начальник ГУР Кирило Буданов. Серед іншого, розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.
"Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", – йдеться в повідомленні.
"Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", – додав Зеленський.