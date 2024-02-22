Корпорація Mondelez не планує виходити з РФ: Акціонерам морально байдуже

Дірк Ван де Пут, CEO компанії Mondelez, яка внесена до списку спонсорів війни від НАЗК заявив, що кондитерська група не стикалася з тиском з боку акціонерів, щоб повністю покинути ринок РФ.﻿ Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Економічна правда.

"Я не думаю, що (інвесторів - ред.) це морально хвилює..." , - сказав Дірк Ван де Пут в інтерв'ю Financial Times.

Він додав, що кілька фондів у Європі ставили деякі питання щодо бізнесу, але жоден з інвесторів не просив залишити Росію.

При цьому, він додав, що "якщо у вас є важливий російський бізнес, удар по компанії буде величезним, і це вже інша розмова".

Серед найбільших акціонерів Mondelez - Vanguard, BlackRock (найбільша компанія світу за розміром активів, на суму близько 10 трлн дол) і Capital Group.

Ван де Пут вважає, що продовжуючи бізнес в РФ, він зменшує вигоду, яку б могла отримати Росію у разі виходу компанії з РФ.

"Мені цікаво, що сталося з компаніями, які були продані, хто їх отримав і що вони роблять з грошима, які ці компанії генерують? Вони всі пішли друзям Путіна" , - сказав CEO Mondelez.

"І ви можете бути впевнені, що гроші, які вони генерують, йдуть на війну, набагато більші, ніж податки, які ми б сплачували" , додав він.

Mondelez працевлаштовує в Росії 2 700 осіб на трьох заводах, а також 10 000 фермерів опосередковано.

За словами Ван де Пута, російський бізнес зараз працює як окрема одиниця. Він додав, що компанія продала менше товарів у 2023 році, але була більш прибутковою через менші інвестиції.