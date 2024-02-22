Туск обіцяє припинити блокаду для військових і гуманітарних вантажів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє Європейська правда.

За його словами, це рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

"Це питання наступних кількох годин" , – повідомив прем'єр-міністр Польщі.

Він підкреслив, що завдання Польщі – це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.

Туск пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".

Польський прем’єр закликав відокремити питання "прямої підтримки України і захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".