Данія працює, щоб Україна отримала перші F-16 влітку

Данія працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа. Про це сказав на пресконференції міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Європейська правда.

Однак, за його словами, важко встановити точний графік передачі винищувачів.

"Є кілька умов, які мають бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати передані літаки. Однак я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, щоб все пройшло гладко цього літа, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка йтиме за планом" , – зазначив міністр.

Остаточне передання перших данських винищувачів F-16 залежить, серед іншого, від того, що українські пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику та інфраструктуру.

Міжнародна коаліція військово-повітряних сил на підтримку України докладає всіх зусиль для забезпечення цього, зазначили в Міноборони Данії.

Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.