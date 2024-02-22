Путін пів години політав на стратегічному бомбардувальнику Ту-160м – росЗМІ

Російські пропагандистські медіа у четвер повідомили, що президент РФ Володимир Путін здійснив політ на стратегічному ракетоносці Ту-160м.﻿ Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

Згідно з повідомленням, політ із Путіним на борту відбувся в Татарстані. Російські медіа поширили відео злету і польоту самого літака. Політ тривав 30 хвилин, після чого літак сів на смугу Казанського авіаційного заводу імені С. П. Горбунова.

Перед цим прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що маршрут польоту - "військова таємниця".