Зеленський: Захоплення Авдіївки – єдине досягнення Москви за майже рік

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, що захоплення Авдіївки – єдине досягнення Росії за дев'ять місяців великої війни. Водночас українські військові змогли досягти набагато більшого, попри те, що було складно, повідомляє Ліга.net.

Глава держави нагадав, що ЗСУ протягом двох років російсько-української війни змогли:

звільнити з окупації частину Харківської області. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов 9 січня заявляв, що під окупацією ще перебувають 29 населених пунктів Харківщини;

розблокували Чорне море, що дозволило повернути зернові коридори;

знищили багато кораблів російського флоту.

"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою" , – сказав президент.

Він додав, що єдиним досягненням й завоюванням Росії за останні дев'ять місяців є захоплення Авдіївки. Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.