Бундестаг не підтримав резолюцію із закликом надати Україні Taurus

У німецькому Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

Проєкт, внесений опозиційним блоком ХДС/ХСС, набрав лише 182 голоси "за", тоді як 480 проголосували проти і п’ять депутатів утрималися.

Перед голосуванням лідер фракції Фрідріх Мерц закликав депутатів "світлофорної коаліції" підтримати документ, аргументуючи це тим, що Україна недоотримує необхідну їй зброю.

Серед депутатів коаліції "за" проголосувала Марі-Агнес Штрак-Циммерман з оборонного комітету, пояснивши це тим, що саме у цьому проєкті опозиції прямо згадані ракети Taurus.

Попереду голосування за схожу резолюцію від коаліції із закликом надати Україні далекобійні системи, без згадок про Taurus.

Під час дебатів від депутатів ХДС пролунали питання до канцлера Олафа Шольца, у чому принципова проблема із наданням Україні цих ракет і як це раціонально обгрунтовують.

Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду.

Нагадаємо, минулої п’ятниці Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду, також Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро.

Щодо ракет Taurus Олаф Шольц сказав, що для їхньої передачі "потрібен правильний момент". У середу речник німецького уряду заявив, що канцлер не змінював позицію щодо Taurus.