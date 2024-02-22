Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без Taurus

Німецький Бундестаг підтримав підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

За пропозицію проголосували 382 депутати, 284 висловилися проти і двоє утрималися.

В ухваленому документі сказано, що парламентські фракції коаліції виступають за надання Україні "додаткових необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів". Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.

Під час обговорення міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це, за його словами, свідчить і нещодавно укладена безпекова угода.

Пісторіус не відповів на запитання депутата від ХДС Хардта щодо перспективи постачання Taurus.

Які саме далекобійні системи маються на увазі в ухваленому документі, парламентські групи інтерпретують по-різному, повідомляє t-online.

Низка депутатів від "Зелених" і "Вільних демократів" припускають, що саме Taurus мались на увазі.

Водночас заступниця лідера парламентської фракції СДПН Габріела Гайнріх, заявила, що формулювання "не обов'язково" означає Taurus.

"Це питання інтерпретації… Річ у тім, що ми не провели червону лінію в цьому питанні", – сказала вона.

В ухваленій пропозиції, зокрема, зазначено таке: "Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту, і бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових у найкращий можливий спосіб".

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.