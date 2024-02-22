Рада скасувала заборону на прибуток для постачальників ЗСУ: подробиці

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10454 про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, у ціну поставлених товарів і послуг, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 259 народних депутатів.

Железняк додав, що законопроєкт вирішує проблему, коли Державна аудиторська служба (ДАСУ) рахувала прибутки оборонних підприємств як державні збитки.

Закон набуде чинності після підписання президентом та офіційної публікації.

"Сьогоднішнє рішення - важливий результат наших зустрічей із бізнесом щодо тиску на них з боку силових структур та перешкоджання ефективній роботі.

Міністерство економіки відкрите до діалогу з бізнесом, бо лише спільно ми можемо знайти ефективні рішення", - прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Ухвалений законопроєкт передбачає, зокрема що:

в разі придбання товарів, робіт і послуг для потреб безпеки та оборони за неконкурентною процедурою або без проведення процедури закупівель, рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом.

для випадків, де рівень прибутку Урядом не був встановлений, ціна мала визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

"Вищезазначені норми застосовуються до всіх держконтрактів з оборонних закупівель, укладених за неконкурентною процедурою або без процедури за весь час дії воєнного стану.