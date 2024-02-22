Матері Навального показали тіло сина, але вимагають поховати його таємно
Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно, повідомляє Українська правда.
Про це повшдомляє youtube-канал "Алексей Навальный", прессекретарка Кіра Ярмиш у X.
"Слідчі стверджують, що причина смерті відома, у них є всі медичні та юридичні документи. За законом вони мали одразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене і ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій".
За словами матері Навального, слідчі хочуть поховати російського опозиціонера таємно і погрожують їй, якщо вона відмовиться від цього. Сама ж Людмила Навальна вимагає, щоб тіло її сина повернули негайно, і щоб його прихильники могли відкрито з ним попрощатися.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в медичному висновку про смерть політика йдеться, що він помер від "природних причин". За її словами, висновок про смерть слідчі показали матері російського опозиціонера.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
- У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", яка розташована у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
- Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.
- 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.
- 20 лютого матір Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.