Матері Навального показали тіло сина, але вимагають поховати його таємно

Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно, повідомляє Українська правда.

Про це повшдомляє youtube-канал "Алексей Навальный", прессекретарка Кіра Ярмиш у X.

"Слідчі стверджують, що причина смерті відома, у них є всі медичні та юридичні документи. За законом вони мали одразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене і ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій".

За словами матері Навального, слідчі хочуть поховати російського опозиціонера таємно і погрожують їй, якщо вона відмовиться від цього. Сама ж Людмила Навальна вимагає, щоб тіло її сина повернули негайно, і щоб його прихильники могли відкрито з ним попрощатися.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в медичному висновку про смерть політика йдеться, що він помер від "природних причин". За її словами, висновок про смерть слідчі показали матері російського опозиціонера.

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