На Мар’їнському напрямку за день більше 30 спроб прорвати оборону ЗСУ

Від початки доби 22 лютого до 18:00 на Мар’їнському напрямку окупанти більше 30 разів намагалися прорвати українську оборону, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону новин.

"У нас гаряча точка ще одна, як мінімум. Це Мар’їнський напрямок. За свіжими даними від початку доби до 18:00 лише на цьому напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ…

При цьому на Авдіївському напрямку за сьогодні до того ж часу наші воїни відбили 7 атак ворога в районі сіл Орлівка, Сєвєрне, Первомайське і Невельське".

Лиховій наголосив, що з усієї операційної зони ОСУВ "Таврія" саме на Авдіївський і Мар’їнський напрямки припадає цілковита більшість авіаційних, артилерійських ударів та ударів дронів-камікадзе. За його словами, ситуація динамічна і українським бійцям вдалося протягом середи і четверга відновити кілька позицій. На Авдіївському напрямку здалися в полон більше десятка російських окупантів.

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