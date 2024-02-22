Путін відповів Байдену на "сучого сина"

Президент Росії Володимир Путін вважає заяви глави Білого дому Джо Байдена, в якій той назвав диктатора "сучим сином", частиною внутрішньоамериканської політичної боротьби, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив у коментарі російським пропагандистам.

Російський президент нагадав, що називав Джо Байдена кращою кандидатурою на чолі Білого дому.

"Судячи з того, що він зараз говорив, я абсолютно правий. Тому що це адекватна реакція на те, що було сказано з мого боку. Чому? Тому що він не може мені сказати: "Володю, молодцю, дякую, ти мені дуже допоміг". Ми розуміємо, що там відбувається з внутрішньополітичної точки зору. І ця реакція — абсолютно адекватна, а отже, я мав рацію. І те, що я говорив, я говорив насамперед для нашої аудиторії, а не для американської" , — заявив диктатор.

Як повідомлялось, 22 лютого президент США Джо Байден використав у своїй промові на адресу Володимира Путіна англійську абревіатуру "SOB", яка перекладається як "сучий син".