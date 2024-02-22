В ООН назвали кількість загиблих цивільніих в Україні

Жертвами російського вторгнення в Україні стали понад 10,5 тисяч осіб і майже 20 тисяч поранених, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті ООН.

В Україні з 24 лютого 2022 року загинуло щонайменше 10 582 цивільних осіб. А щонайменше 19 875 було поранено. Що загальні втрати серед цивільних осіб становили 30 457 осіб. Це число включає 587 загиблих і 1 298 поранених дітей. 60% втрат становлять чоловіки.

За даними ООН, втрати серед цивільних осіб були особливо великими в перші кілька місяців повномасштабного нападу. Протягом 2022-2023 років цифри поступово зменшилися.