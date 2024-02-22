У ГУР не бачать ознак того, що Придністров'я збирається до Росії

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента РФ Володимира Путіна щодо прийняття ПМР до складу Росії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП, джерело.



"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується".

За словами джерела УП, інформація, яка нині широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.