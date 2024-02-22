У Кишиневі прокоментували наміри Придністров'я звернутися до Путіна

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про "приєднання", повідомляє Європейська правда.

Коментар відомства цитує портал Deschide.md.

У молдовському Бюро реінтеграції наголосили, що перебувають у постійному контакті з Місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами на тлі повідомлень із Придністров’я.

Там наголосили, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, "немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".

"Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків", – підсумовують у відомстві.

Як повідомлялось, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити "прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".

Нагадаємо, за підсумками так званого референдуму 2006 року придністровський "центрвиборчком" оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження "незалежності", доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".