Politico: Білий дім не підтвердив відправку Іраном ракет до Росії

Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію щодо того, що Іран передав балістичні ракети Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Politico.

За його словами, Штати вже попереджали про спроби Росії придбати балістичні ракети в Ірану в обмін на посилене військове співробітництво з Тегераном.

"Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. У нас немає підстав вважати, що вони не будуть доставлені у майбутньому" , - сказав Кірбі.

Він також заявив, що Білий дім найближчими днями оприлюднить нові санкції проти Ірану у відповідь на його продаж зброї Росії в Україну. Мова про безпілотники типу "Шахед".

"Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану та координуватимемо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах" , - заявив він.

Кірбі також зауважив, що США вже продемонстрували здатність вжити заходів у відповідь на військове партнерство між Росією та Іраном у минулому. Тому так буде й надалі - у відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії.

Іноземна зброя у Росії

Іран став першою країною, яка почала постачати Росії зброю для війни з Україною. Так, від Ірану російська армія стабільно отримує ударні дрони "Шахед", які атакують українські міста та інфраструктуру. Крім того, Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво цих дронів.

Крім Ірану, свою зброю росіянам постачає Північна Корея. Спочатку РФ отримувала від КНДР артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ.

Однак нещодавно стало відомо, що Північна Корея передала РФ свої балістичні ракети. Цими ракетами росіяни вже атакували Україну.