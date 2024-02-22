Зеленський провів розмову з Мішелем: в ОП розповіли подробиці

В Офісі президента розповіли подробиці телефонної розмови Володимира Зеленського із головою Європейської ради Шарлем Мішелем 22 лютого, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що президент України та голова Євроради обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні. Зеленський наголосив, що Україна готова до консультацій для розв’язання ситуації, та відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС.

Також сторони "обмінялися думками" щодо прогресу України на шляху до майбутнього членства в ЄС, і Зеленський поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року", – зазначили в ОП.

Сам Мішель повідомляв, що під час розмови підтвердив непохитну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС "так довго, як це буде потрібно".

Голова Євроради раніше заявляв, що поразка України поставила б під загрозу європейські цінності, тому для Європи немає іншої альтернативи, окрім продовження підтримки Києва.