У Дніпрі Shahed влучив у багатоповерхівку: щонайменше 8 постраждалих

У Дніпрі "Шахед" влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього восьмеро людей постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки.﻿﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.

За інформацією чиновника, росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. Семеро з них госпіталізовані.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.