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У Дніпрі Shahed влучив у багатоповерхівку: щонайменше 8 постраждалих

У Дніпрі Shahed влучив у багатоповерхівку: щонайменше 8 постраждалих
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі "Шахед" влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього восьмеро людей постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки.﻿﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.

За інформацією чиновника, росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. Семеро з них госпіталізовані. 

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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