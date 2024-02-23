У Дніпрі Shahed влучив у багатоповерхівку: щонайменше 8 постраждалих
У Дніпрі "Шахед" влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього восьмеро людей постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.
За інформацією чиновника, росіяни атакували область "Шахедами". Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.
Лисак повідомив, що наразі відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. Семеро з них госпіталізовані.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.