В ISW назвали показовими заяви Медведєва про "чистки" на окупованих територіях

Медведєв описав плани Росії щодо репресій проти українських громадян на окупованих територіях України, також в окупованому Маріуполі ФСБ провело обшуки у громаді "Свідків Єгови".﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Медведєв заявив, що українські громадяни на окупованій території України, які "шкодять" Росії, повинні бути "викриті і покарані, заслані до Сибіру ... для перевиховання в таборах примусової праці".

ISW зазначає, що показові судові процеси і репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), особливо в сільськогосподарській сфері.

Аналітики зазначили, що використання Медведєвим риторики сталінської епохи про "чистки" є показовим.

Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький також відкрито обговорював і намагався захищати незаконну російську окупаційну політику. Він виправдовував примусову депортацію українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну, і навіть натякав на страти без суду і слідства українських громадян російськими окупаційними силами.

Окрім цього, Росія продовжує поширювати свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну. Глава "ДНР" Денис Пушилін 22 лютого опублікував кадри, на яких нібито видно, як ФСБ і Росгвардія обшукують офіс громади Свідків Єгови в окупованому Маріуполі Донецької області.

Пушилін стверджував, що російська влада вилучила з офісу понад 5000 книг. У 2017 році Росія заборонила Свідків Єгови як "екстремістську" організацію, а російська влада переслідувала Свідків Єгови та інші релігійні меншини в Росії та Україні.

Ключові висновки ISW за 22 лютого