В ISW назвали показовими заяви Медведєва про "чистки" на окупованих територіях
Медведєв описав плани Росії щодо репресій проти українських громадян на окупованих територіях України, також в окупованому Маріуполі ФСБ провело обшуки у громаді "Свідків Єгови". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Медведєв заявив, що українські громадяни на окупованій території України, які "шкодять" Росії, повинні бути "викриті і покарані, заслані до Сибіру ... для перевиховання в таборах примусової праці".
ISW зазначає, що показові судові процеси і репресії сталінської епохи, починаючи з 1920-х і 1930-х років, так само були спрямовані на саботажників (шкідників), особливо в сільськогосподарській сфері.
Аналітики зазначили, що використання Медведєвим риторики сталінської епохи про "чистки" є показовим.
Окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький також відкрито обговорював і намагався захищати незаконну російську окупаційну політику. Він виправдовував примусову депортацію українських громадян, які виступають проти російського вторгнення в Україну, і навіть натякав на страти без суду і слідства українських громадян російськими окупаційними силами.
Окрім цього, Росія продовжує поширювати свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну. Глава "ДНР" Денис Пушилін 22 лютого опублікував кадри, на яких нібито видно, як ФСБ і Росгвардія обшукують офіс громади Свідків Єгови в окупованому Маріуполі Донецької області.
Пушилін стверджував, що російська влада вилучила з офісу понад 5000 книг. У 2017 році Росія заборонила Свідків Єгови як "екстремістську" організацію, а російська влада переслідувала Свідків Єгови та інші релігійні меншини в Росії та Україні.
Ключові висновки ISW за 22 лютого
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії, ймовірно, рано чи пізно доведеться захопити Київ, визначаючи можливі подальші територіальні цілі Росії в Україні.
- Медведєв заявив про можливі наміри Росії окупувати Одесу. На це варто звернути увагу в світлі останніх подій у проросійській сепаратистській республіці Придністров’я в Молдові, південний край якої знаходиться приблизно за 50 кілометрів від Одеси.
- Медведєв також розповів про плани Росії репресувати українських громадян в окупованій Україні.
- Президент Росії Володимир Путін 21 і 22 лютого провів зустрічі з лідерами СНД і главою Республіки Татарстан Рустамом Мінніхановим.
- 21 лютого українські війська завдали чергового успішного удару по російському полігону в окупованій Херсонській області та, ймовірно, завдали значних втрат.
- Європейські та західні союзники України продовжують нарощувати підтримку України.
- Російське опозиційне видання "Проект" 22 лютого повідомило, що російський уряд притягнув до кримінальної та адміністративної відповідальності щонайменше 116 000 росіян з початку четвертого терміну президентства Росії Володимира Путіна у 2018 році.
- 22 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не вважає російських військових кореспондентів (воєнкорів) і військових блогерів учасниками повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Заява прозвучала після самогубства відомого російського військового блогера 21 лютого.
- Російські війська нещодавно підтвердили наступ поблизу Бахмута та Авдіївки.
- Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російські чиновники відклали створення 1-го добровольчого корпусу Росгвардії з решток загонів "ПВК Вагнера" через ротацію колишніх співробітників Вагнера в Африці.
- Росія перенесла свою державну політику щодо системного релігійного переслідування на окуповану Україну.