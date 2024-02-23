Зеленський назвав причини звільнення Залужного

Президент Володимир Зеленський відповідаючи на запитання, чому звільнили головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та ключове керівництво ЗСУ, сказав, що це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. ﻿﻿ Про це Зеленський сказав в етері FoxNews, повідомляє Українська правда.

Президент зауважив, що ми не говоримо про зміну курсу наших дій, ми лише "говоримо про речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні були швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей" , – зазначив президент.

У Зеленського також запитали, про нагороду Героя України для Залужного, та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію.

На що Зеленський відповів, що це вибір Залужного:

"Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це".