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Курс валют НБУ на 23 лютого

Курс валют НБУ на 23 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 23 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 22 лютого впав на 14 коп. до 38.4803 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 41.7280 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 2 коп. до 48.7468 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 43.7574 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.6648 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.480 300 --0.1434
EUR Євро 41,728 000 +0.0067
GBP Фунт стерлінгів 48.746 800 +0.0191
CHF Швейцарський франк 43.757 400 --0.1182
PLN Польський злотий 9.664 800 --0.0056

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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