Курс валют НБУ на 23 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 23 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 22 лютого впав на 14 коп. до 38.4803 за 1 долар.
Євро подорожчав на 1 коп. до 41.7280 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 2 коп. до 48.7468 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 43.7574 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.6648 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.480 300
|EUR
|Євро
|41,728 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.746 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.757 400
|PLN
|Польський злотий
|9.664 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.