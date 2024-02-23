Курс валют НБУ на 23 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 23 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 22 лютого впав на 14 коп. до 38.4803 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 41.7280 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 2 коп. до 48.7468 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 43.7574 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.6648 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.480 300 EUR Євро 41,728 000 GBP Фунт стерлінгів 48.746 800 CHF Швейцарський франк 43.757 400 PLN Польський злотий 9.664 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.