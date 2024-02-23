ППО вночі збила 23 "Шахеди" – Повітряні сили

У ніч на 23 лютого протиповітряна оборона України збила 23 безпілотники типу Shahed.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом окупанти випустили 31 "Шахед" з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (Крим). Також російські війська вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря).