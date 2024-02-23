У МВФ назвали умови для конфіскації заморожених активів Росії

Конфіскація російських активів повинна мати тверду правову основу, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків та наслідків міжнародної валютної системи.﻿ Про це заявив директор МВФ з комунікацій Джулі Козак на брифінгу у Вашингтоні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Козак нагадала нещодавню заяву, яку зробила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, про те, що "рішення про те, що робити із замороженими активами, залишається за країнами, які володіють цими активами, та за дискусіями між цими країнами".

"На наш погляд, важливо, щоб будь-які дії мали достатню правову основу, щоб уникнути потенційних ризиків" , - сказала Козак.

За її словами, до них належать ризики судових розглядів, ризики контрзаходів та ризики для міжнародної валютної системи.

Конфіскація активів на користь України

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни "Великої сімки" роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України.

Наприкінці 2023 року США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Проте згідно з проєктом заяви, "Велика сімка" знову підтвердить, що активи російського центрального банку залишатимуться замороженими доти, доки Москва не погодиться відшкодувати збитки, які вона завдала Україні. Але заява лише відзначить дискусії щодо отримання компенсації від Росії, оскільки країни, як і раніше, розходяться у думках щодо можливості їх використання.

За оцінками Світового банку, економічні втрати України від російського вторгнення становлять 499 млрд доларів.