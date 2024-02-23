ЄС намагається зібрати 1,5 млрд доларів на закупівлю боєприпасів для України – FT

Країни Європейського союзу намагаються зібрати 1,5 мільярда доларів як екстрене фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для зміцнення лінії фронту проти Росії.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Ініціатором останнього заходу із закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія, щоб компенсувати безвихідь у Конгресі щодо допомоги США і затримок у європейському виробництві.

Прага взяла на себе ініціативу, поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС.

Офіційні особи, знайомі з ходом обговорень, кажуть, що країні потрібні європейські партнери, щоб допомогти виділити 1,5 млрд доларів на закупівлю боєприпасів, яку Прага організовує відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших" , - сказала людина, обізнана про цю ініціативу.

Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок, кажуть чиновники, знайомі з чеською схемою.

Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Німеччина наполягає на тому, щоб її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро було зменшено, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

Франція і Греція наполягають на тому, що розширений EPF має закуповувати зброю і боєприпаси тільки у виробників ЄС і Норвегії, що не дасть йому змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.