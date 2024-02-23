РФ втратила ще 1000 військових, 49 артсистем і 37 бронемашин – Генштаб

Росія за минулу добу втратила ще приблизно 1000 військових, 37 бронемашин, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали: