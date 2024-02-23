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РФ втратила ще 1000 військових, 49 артсистем і 37 бронемашин – Генштаб

РФ втратила ще 1000 військових, 49 артсистем і 37 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила ще приблизно 1000 військових, 37 бронемашин, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 408 240 (+1 000) осіб,
  • танків − 6 526 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 12 410 (+37) од,
  • артилерійських систем − 9 916 (+49) од,
  • РСЗВ − 999 (+2) од,
  • засобів ППО − 682 (+2) од,
  • літаків − 339 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 628 (+32) од,
  • крилатих ракет − 1 903 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 960 (+36) од,
  • спеціальної техніки − 1 575 (+9) од.

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