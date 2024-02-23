Україна домовилась про перегляд програми МВФ та очікує новий транш

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів про третій перегляд Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою Фонду" , - написав він у Telegram.

Очільник Кабінету міністрів подякував МВФ за послідовну солідарність і підтримку України.

"Очікуємо у 2024 році на допомогу Фонду в сумі 5,4 млрд доларів. За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один" , - пояснив Шмигаль.

Він додав, що загалом потреба України в зовнішньому фінансуванні на цей рік складає 37,3 млрд доларів.

"Очікуємо, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість в боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги" , - резюмував він.

Голова Нацбанку Андрій Пишний підбив підсумки місії МВФ у Варшаві та досягнення угоди на рівні персоналу (SLA).

За його словами, це означає, що МВФ фіксує прогрес України за програмою EFF. Виконано всі структурні маяки та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності (маємо незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень через блокування кордонів);

А також те, що Україна може розраховувати на черговий транш від МВФ. SLA підлягає схваленню Радою виконавчих директорів МВФ (у березні). Після цього Україна зможе отримати вже четвертий транш від Фонду обсягом близько 880 млн доларів.