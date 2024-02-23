Нічна атака "Шахедів": на Одещині загинуло три людини

Унаслідок нічної атаки "Шахедів" 23 лютого в Одеській області загинуло три людини.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він повідомив, що сили ППО збили 9 безпілотників на Одещині.

"Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Також під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди" , – зазначили в ОВА.

Згодом Кіпер повідомив﻿, що під завалами виявили тіла ще двох людей.