Зеленський: Втрати Україні у війні у п'ятеро менші, ніж у Росії
Втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Він зазначив, що десятки тисяч людей було вбито і десятки тисяч дітей були депортовані.
"Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", – сказав глава держави в інтерв'ю американському телеканалу.