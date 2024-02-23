Зеленський: Втрати Україні у війні у п'ятеро менші, ніж у Росії

Втрати особового складу російської армії вп'ятеро більші за втрати серед солдатів Збройних сил України. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Він зазначив, що десятки тисяч людей було вбито і десятки тисяч дітей були депортовані.