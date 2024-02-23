Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на західних винищувачах F-16, повідомляє Українська правда.

"Всі українці чекають на день, коли перші українські F-16 з’являться в нашому небі, коли посилять захист наших міст і громад та можливості наших Сил оборони України.

У той час як наші пілоти й персонал продовжують навчання, я вдячний коаліції F-16, яка наближає цей день" , – зазначив Зеленський.

Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.