Угорщина у заяві до річниці вторгнення не згадала Росію

Угорський уряд вийшов із заявою до другої річниці повномасштабної війни, де закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора, повідомляє Європейська правда.

Заяву опублікували завчасно, ще 22 лютого. Угорський уряд у ній вшановує загиблих внаслідок війни, висловлює співчуття "сотням тисяч" вдів і сиріт та зазначає, що Угорщина допомагає Україні у піклуванні про поранених і "підтримує через найбільшу у своїй історії гуманітарну програму мільйони тих, хто втратив все чи став біженцями", робить внески в енергетичну безпеку та відбудову України.

"На тверде переконання Угорщини, цей конфлікт не можна вирішити у військовий спосіб. Війна не має розширитись і не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись. Угорщина підтримує негайне припинення вогню та мирні переговори і закликає сторони діяти відповідним чином" , – йдеться у заяві.

Водночас Будапешт зазначає, що забезпечення суверенітету України – в інтересах Угорщини.

Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну не варто приймати у ЄС чи НАТО і краще залишити як "буферну зону" між Росією і рештою Європи, надавши певні безпекові гарантії, тому що Кремль все одно не відступиться від свого і не змириться зі вступом України у ці союзи.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 22 лютого поїхав у Тегеран на переговори про торгівлю, попри те, що Іран надає активну підтримку РФ у війні проти України.