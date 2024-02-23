У МЗС Польщі попередили США про "глибокі наслідки" від несхвалення допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про "глибокі наслідки" для американських альянсів по всьому світу, якщо Конгрес не затвердить понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

"Якщо додаткова допомога не буде надана, а союзники США будуть розчаровані і зрозуміють, що Сполучені Штати можуть бути не в змозі допомогти, навіть якщо головнокомандувач хоче вам допомогти, це матиме глибокі наслідки для всіх американських альянсів по всьому світу" , – сказав Сікорський.

"Деякі країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї" , – додав він.

Застереження головного польського дипломата пролунало в той час, коли країни-члени Європейського Союзу також намагаються надати Україні боєприпаси. ЄС вже відклав свою мету надати Україні 1 мільйон снарядів до кінця року з березня. Проте, за словами Сікорського, Європа наближається до цієї мети, і нинішній потенціал становить близько 850 000 снарядів.

Сікорський також розкритикував нещодавню заяву Трампа про те, що він заохочував би Росію напасти на країну НАТО, яка не виконує своїх зобов'язань щодо військових витрат перед альянсом. Міністр заявив, що Варшава витрачає на оборону понад 3% економічного виробництва, що перевищує цільовий показник військового альянсу в 2%.