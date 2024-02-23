Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну: "Зрозуміти, що означає війна"

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну і побачити на власні очі трагедію війни.﻿ Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні" , - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу.

Глава держави також зазначив, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто розпочав цю війну та що відбувається навколо.

"Яка блискуча Україна в нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя. Кандидати (в президенти США. - ред.) мають приїхати і побачити людей, просто побачити їх на вулицях" , - сказав Зеленський.

Трамп війну не закінчить

Президент України також прокоментував цитату Трампа про те, що він здатний закінчити війну за 24 години. Зеленський підкреслив, що Трамп "не може вирішити цю проблему, цю трагедію зі мною". І пообіцяв прийняти експрезидента на передовій.

"Хай він усе пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, в нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: Є тільки один ворог, і це позиція Путіна" , - сказав президент України.

Зеленський дав інтерв'ю головному політичному ведучому Fox News і виконавчому редактору "Спеціального репортажу" Брету Байєру за кілька кілометрів від лінії фронту у Харківській області.