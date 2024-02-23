Україна буде готувати новий контрнаступ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту, повідомляє Українська правда.

Говорячи про цілі на цей рік, Зеленський зазначив, що у протистоянні з такою країною як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик.

Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в 2023 році і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що при контрнаступі потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить усе.

"Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи.