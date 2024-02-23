Ситуація в Придністров'ї: Україна може надати Молдові допомогу

Посол України у Молдові Марко Шевченко заявив, що у разі ескалації ситуації у Придністров’ї Україна надасть Молдові допомогу, якщо Кишинів попросить про неї, повідомляє Європейська правда.

Посол зазначив, що Україна серйозно сприймає проблему окупованого Придністров’я, у тому числі через те, що там є російські військові й можуть діяти російські спецслужби.

Водночас він сказав, що безпосередньої загрози для України з території регіону зараз немає.

Посол зазначив, що у разі загострення ситуації та офіційного звернення Кишинева Україна готова буде надати Молдові допомогу.

"Українські посадовці неодноразово публічно казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу – Україна точно надасть її. У який спосіб і як швидко вона буде надана – це вже буде обговорюватися пізніше, і це буде залежати від серйозності ситуації" , – сказав Марко Шевченко.

"Якщо посадовці Молдови вважатимуть, що існує загроза для безпеки чи стабільності, вони можуть звернутися, і ми обговоримо, якої допомоги Молдова потребує, і ця допомога буде надана, наскільки це дозволятимуть обставини" , – додав дипломат.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що придністровські "депутати" готують звернення до Путіна і потенційно можуть попроситися до складу Росії.

У Кишиневі зазначили, що поки не бачать ознак загострення ситуації та висловили переконання, що Тирасполь розуміє наслідки для себе у разі "нерозумних кроків".

За даними українського ГУР, придністровські депутати все ж не планують просити Путіна анексувати регіон.