Зеленський про відсутність допомоги США: Українці виживуть, але не всі
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу США. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту, повідомляє Українська правда.
"Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас. І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців", – сказав президент.
Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться на Україні і піде далі.
У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ для деокупації своїх територій.