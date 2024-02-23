Зеленський про відсутність допомоги США: Українці виживуть, але не всі

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу США.﻿﻿ Про це Зеленський сказав в інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту, повідомляє Українська правда.

"Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас. І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців" , – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться на Україні і піде далі.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ для деокупації своїх територій.