Зеленський розповів, як бачить дипломатичне завершення війни
Президент Володимир Зеленський вважає, що дипломатичне завершення війни можливе тільки на основі української формули миру, яка передбачає звільнення усіх українських територій, які були окуповані Росією. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє Українська правда.
"Мій сигнал − ми не хочемо повторювати Мінські домовленості, але щодо іншої частини нашої території. Жодних нових заморожених конфліктів. Ми не віримо у це. І я не довіряю йому (російському диктатору Володимиру Путіну − ред.).
Щодо столу переговорів − коли ми підготуємося, коли буде документ, який базується на нашій формулі миру, наш основний документ, і коли ми матимемо підтримку світу, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії", – заявив Зеленський.
За словами Зеленського, Україна говоритиме з Росією з сильної позиції.
"З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях − це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимось на той момент. Якщо ми будемо сильними по всіх пунктах, які я озвучив, і коли ми матимемо документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які приймають рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори", − наголосив Зеленський.