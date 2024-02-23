РФ може самостійно виготовляти до 500 "Шахедів" на місяць – експерти

Росія здатна самостійно виготовляти 400-500 ударних дронів-камікадзе типу Shahed на місяць.﻿﻿ Про це заявив керівник відділу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), де вивчають ракетну, артилерійську зброю та дрони Російської Федерації, Андрій Кульчицький, повідомляє Українська правда.

"У нас є хвіст одного з перших "кашних" "Шахедів" (серії "К" – ред.) під номером 026. І тепер з'явився екземпляр під номером 2600 (збитий над Києвом в середині лютого – ред). Ми рахували, що вони виготовляють їх 400–500 штук на місяць" , – зазначив експерт.

За його експерта, від перших прильотів цих дронів в український тил восени 2022 року і до сьогодні ворог пройшов декілька логістичних і технологічних етапів.

Спочатку "Шахеди", які росіяни називають "Герань-2", маркувалися літерою "М", і на той момент це були в повному розумінні іранські БпЛА.

Пізніше з'явилась серія "чорних Шахедів" з літерою "Ы" – це серія апаратів, зібраних в Росії як машинокомплект, який поставляли з Ірану (зі зміною на місці збирання навігаційного обладнання).

"Є третя серія, з літерою "К", які вони запускають по Україні зараз. Можна сказати, що це вже російські дрони: їхня повна збірка, їхнє навігаційне обладнання та бойова частина" , – сказав Кульчицький.

Експерт пояснив, що на перших етапах "Шахеди" крім вибухівки були оснащені уражаючими елементами – кульками з вольфраму, які під час вибуху та за високих температур зберігають свою форму та якості.

Сотні, тисячі таких дробинок знаходились у широких силіконових стрічках, якими "обгорталась" частина корпусу. Але пізніше росіяни відмовились від цього задуму, зробивши ставку на великі руйнування.