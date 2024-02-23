У Польщі знову висипали українську агропродукцію з вагонів

Сьогодні зранку на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі висипали з вагонів ріпак – цей вантаж прямував через Польщу транзитом.

Про це повідомили﻿ у міністерстві інфраструктури України.

Зазначається, що ріпак везли у німецький Гамбург.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити" , – заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У міністерстві додали, що "Укрзалізниця" готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.